بمحافظتين.. الإطاحة بثلاثة من تجار ومروجي المخدرات واخر بتهمة الخطف

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال كمين محكم تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن النجف الاشرف التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من القبض على (٣) من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة النجف الاشرف وبحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة".وأشارت الى، ان "امر القبض جاء بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وصدور مذكرات قبض بحقهم وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات من قانون العقوبات".واستطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية انفا من القبض على أحد المتهمين المطلوب للقضاء وفق احكام المادة (٤٢١) خطف، وذلك من خلال تواجده في منطقة الشعلة ببغداد".وأضافت، انه "تم تسليمه اصوليا الى الجهات ذات الاختصاص".