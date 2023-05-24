بـ5 محافظات.. اعتقال 23 إرهابيا ومتهماً بقضايا قانونية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعمليات استباقية ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسمي وشعب قيادة عمليات البصرة وميسان والفرق السابعة والثامنة والسابعة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، أسفرت عن إلقاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 ارهاب في قرية مراطة الصغيرة التابعة إلى محافظة كركوك".وأشارت الى ان "القبض على (22) متهما بقضايا قانونية متنوعة في قضاء القرنة والقائم والمجر الكبير وناحية العزير والدورة وقد جرى تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".