بينهم تجار ومروجي المخدرات.. اعتقال 20 متهما وضبط أسلحة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا المنتشرة فـي جانبي الكرخ والرصافة مـن خـلال نصب السيطرات المفاجئة تمكنت من القاء القبض على (20) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة وآخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة".وأضافت انه "ضبط بحوزة البعض منهم كمية مـــن مــادة الكريستال وأجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، لافتة الى ان "مصادرة (9) مسدسات، ورمانة واحدة، وكمية من العتاد، ومخازن فارغة، فيما تم ضبط عدد من العجلات المخالفة للضوابط".وأشارت القيادة الى ان "الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة تمت إحالتهم الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".