تفكيك شبكة لتجارة المخدرات واعتقال ثلاثة من أفرادها في المثنى

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين بعد إصابة اثنين منهم أثناء استخدامهم أسلحة مختلفة وقنابل يدوية في محافظة المثنى".ولفتت الى أنه "تم ضبط بحوزتهم مادة الكريستال وحبوب مخدرة"، مشيرا الى انه "سيتم إحالتهم الى الجهات المختصة كونهم مطلوبين وفق أحكام المادة 28 مخدرات ومحكوماً عليهم غيابياً ومطلوبين بعدة قضايا أخرى".