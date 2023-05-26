بابل.. تفكيك شبكة دولية تهرب الآثار العراقية

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في متابعة عناصر الجريمة المنظمة، واستنادا الى المهام المناطة بجهاز المخابرات الوطني العراقي في (بــابــل) وفي إطار العمل المبذول لتقويض التهديدات الخارجية للأمن القومي العراقي واستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة، تمكن ابطال جهاز المخابرات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من تنفيذ عملية حيث تم تفكيك شبكة دولية مكونة (4) أشخاص أحدهم عربي الجنسية يقومون بتهريب الاثار".وأشار البيان إلى "ضبط بحوزتهم ثلاث مخطوطات حسب المعلومات الاولية وادعائهم انها تم تهريبها من إحدى المتاحف خارج البلاد"، مبيناً أنه "تمت هذه العملية بعد جهود كبيرة من عمليات الرصد والتحري والمتابعة استمرت لعدة أيام ادت الى تحديد الاهداف بدقة حتى القبض عليهم بالجرم المشهود في محافظة بابل".