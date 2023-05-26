القبض على احد اخطر العناصر الارهابية في بغداد

وذكر بيان للخلية، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية استمرت لأشهر تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على أحد أخطر عناصر داعش الارهابي فيما يسمّى ولاية الجنوب والصادرة بحقة مذكرة قبض وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".وأشار البيان إلى أن "الارهابي انضم لعصابات داعش في العام ٢٠١٤ وعمل بصفة مقاتل ضمن ما تسمى (كتيبة أسامة بن لادن) واشترك في عدة معارك ضد القوات الأمنية في مناطق (جرف النصر، والفلوجة، والموصل) وعمل آمراً لعدة مفارز ارهابية أبرزها آمر مفرزة نصب العبوات الناسفة في (ولاية نينوى)، ثم أصبح مسؤولاً عن توزيع الكفالات على عناصر التنظيم في (ولاية الجنوب) حتى تم القاء القبض عليه جنوب بغداد بالتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض من الفرقة ١٧/ الجيش العراقي، ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".