ضبط عجلة محملة بأدوية ومستلزمات طبية غير مرخصة في صلاح الدين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية / سيطرة مفرق الشرقاط ضبطت عجلة نوع "مان تريلا" تحمل ادوية ومستلزمات طبية بدون موافقات اصولية".واضافت: "تم تسليمها الى قسم مكافحة الجريمة المنظمة في الشرقاط".