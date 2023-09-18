الاعرجي يتوجه إلى أربيل على رأس وفد أمني

وذكر المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، توجه مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي إلى اربيل على رأس وفد أمني رفيع لمتابعة تنفيذ الاتفاق الامني بين العراق وايران".