قتل مفرزة إرهابية وتدمير وكرين في قاطع صلاح الدين

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبتنسيق وتخطيط خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F_16 ضربة جوية ناجحة ضمن قاطع صلاح الدين على الحدود الفاصلة مع محافظة كركوك".وأضاف البيان، أن العملية، "أسفرت عن مقتل مفرزة إرهابية وتدمير وكرين للإرهابيين وأسلحة واعتدة ومعدات كانت بداخلهما".