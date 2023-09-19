بحوزتها 20 حبة مخدرة.. ما حقيقة مساومة امرأة بإطلاق سراحها مقابل سوار ذهب بنينوى؟

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "ردا على ما تم نشره على احد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حجز امرأة تحمل حبوب تستعمل علاج لمرضى السكري في سيطرة (الشهيد سبهان)، نود ان نوضح لكم بأنه اثناء تفتيش الاشخاص والعجلات المشتبه بهم في سيطرة السد وليس سيطرة (الشهيد سبهان) ضبط بحوزة احد النساء الوافدات من خارج القطر حبوب نوع (Tegretol) عدد 20 حبة والتي تعتبر من حبوب المؤثرات العقلية ولا تصرف للمريض الا بوصفة طبية خاصة".وأضافت: "لا صحة لما ورد بادعائها انه تم حجزها لوحدها داخل كرفان وانه تم مساومتها بأخذ سوار ذهب كانت ترتديه بيدها مقابل اطلاق سراحها كون يوجد في السيطرة اكثر من جهة امنية ويوجد فيها كامرات مراقبة، لما تقدم فإن كل ما جاء بادعاءاتها عاري عن الصحة تماما وهو تشويه للحقيقة وتشهير بسمعة شرطة نينوى ووزارة الداخلية".وأشار البيان الى، أن "قيادة شرطة محافظة نينوى ستحتفظ بحق الرد واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يقوم بنشر اخبار كاذبة هدفها الاساءة والتشهير وزعزعة الامن والاستقرار الذي تشهده المحافظة".