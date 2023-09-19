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العراق يعلن الوفاء بالتزاماته: نقلنا المعارضة الإيرانية بعيداً عن الحدود

أمن

2023-09-19 | 09:04
العراق يعلن الوفاء بالتزاماته: نقلنا المعارضة الإيرانية بعيداً عن الحدود
510 مشاهدة

أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الامني المشترك (بين العراق وإيران)، اليوم الثلاثاء، اخلاء مقرات المعارضة الايرانية المتواجدة قرب الحدود بين البلدين، وبشكل نهائي.

وذكر بيان للجنة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على التزام جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية الإيرانية ببنود الاتفاق الامني المشترك ومن خلال الجهود المشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان واللجنة العليا المشتركة بين الدولتين تم اخلاء المقرات المتواجدة قرب الحدود مع ايران والتي كانت تشغلها مجاميع المعارضة الايرانية بشكل نهائي ونقلهم الى مكان بعيد عن الحدود".

وأضاف البيان، أنه "تم نزع الاسلحة من هذه المجاميع تمهيداً لاعتبارهم لاجئين وفق ضوابط مفوضية اللاجئين وكذلك تم انتشار قوات الحدود الاتحادية بتلك المناطق والتواجد بشكل دائم ورفع العلم العراقي فيها".

وحضرت ممثلة الامين العام للأمم المتحدة، وفق البيان، "الاجتماع الذي عقد في اربيل وبغداد وابدت الدعم الكامل للحكومة العراقية في تنفيذ فقرات الاتفاق مع امكانية التعامل مع هذه المجاميع شرط الصفة المدنية لهم".

وأكد العراق، وفق البيان، أن "أمن الحدود مسؤولية مشتركة بين الدولتين وان يكون هذا الاتفاق هو المرجعية لحل اي خلاف او خرق يحصل"، لافتاً إلى أن "الحوار هو الطريق الأسلم لحل اي مشاكل او خلافات تعزيزاً للعلاقات المتميزة والكبيرة التي تعيشها شعوبنا وملحمة زيارة الاربعين خير مثال على ذلك".

واعتبر البيان، أن "ما تحقق من اخراج هذه المجاميع من الانفاق والكهوف والملاجئ قرب الحدود ونقلهم بعيداً عنها هي خطوة مهمة وكبيرة تتطلب منا مسؤولية حمايتهم واكمال تنفيذ المراحل الاخرى من الاتفاق"، مهيباً "بجميع الاطراف الابتعاد عن التصريحات السلبية ودعم العمل المشترك والتعاون المستمر لما فيه مصلحة البلدين".
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