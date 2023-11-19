مقتل شقيقين إثر شجار عائلي في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "قتل شقيقين اثر شجار عائلي في منطقة الدوانم في قضاء الزبير بمحافظة البصرة".وأضاف المصدر ان "المشاجرة كانت مع اخوال المجني عليهم اثر خلاف قديم معهم وان السلاح المستخدم في القتل هو سلاح كلاشنكوف".