تكليف قائدين جديدين لعمليات الانبار وكركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتكليف قائدين جديدين لقيادة عمليات الانبار وكركوك.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه تم "تكليف اللواء الركن رعد البشر الجبوري قائداً لعمليات الأنبار".



وأشار إلى "تكليف اللواء الدرع الركن صالح حرز قائداً لعمليات كركوك".