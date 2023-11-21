القبض على 3 متهمين اجانب بحوزتهم مواد مخدرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز مديرية شرطة الكمارك في مراكز زرباطية والمنذرية من ضبط (3) متهمين اجانب بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة".وأضافت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة".