العراق يستأنف اجتماعاته مع التحالف الدولي

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، مساء الاحد، عن استئناف اللجنة العسكرية العراقية العليا اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي.

وقال رسول في بيان، إن "اللجنة العسكرية العراقية العليا، استأنفت اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي في بغداد يوم الأحد ١١ شباط ٢٠٢٤، لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية".

وأضاف "سيتم بناءً على هذه الاجتماعات صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش والانتقال إلى علاقة ثنائية"، مؤكداً أنه "طالما لم يعكر صفو المحادثات شيء فان الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة".

وكان مجلس النواب دعا، أمس السبت، الحكومة العراقية الى تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، فيما رفض الاعتداءات المستمرة على الاراضي العراقية.







