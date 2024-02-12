مقتل وإصابة أربعة أشخاص بمشاجرة جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بمقتل وإصابة أربعة أشخاص بمشاجرة جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة حدثت، اليوم الاثنين، في حي السكلات باليوسفية جنوبي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة اسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة وإصابة آخر بجروح"، مشيراً الى أنه "تم نقل المصاب الى مستشفى قريب والجثث الى الطب العدلي".