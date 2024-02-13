70% منهم "إصابات دماغ".. البنتاغون يحصي عدد جرحاه منذ 18 اكتوبر

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع بيت نجوين في بيان، إن "من بين هؤلاء الضحايا الـ 186، تم تقييم أكثر من 130 شخصًا حاليًا على أنهم يعانون من إصابات في الدماغ"، بحسب الاناضول.ومنذ أن شن الجيش الإسرائيلي هجمات مكثفة على قطاع غزة في 7 أكتوبر من العام الماضي في أعقاب توغل عبر الحدود لحركة حماس الفلسطينية، تم استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق بطائرات بدون طيار وصواريخ، وخاصة حامية التنف في سوريا. وكذلك قواعد في مدينة البوكمال القريبة من الحدود العراقية، ومدينة الشدادي في محافظة الحسكة، ومحافظة دير الزور.