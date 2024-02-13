شابان من بغداد يلقيان حتفهما على يد ضابط في كردستان.. فيديو

أمن

يناشد ذوو شابين قتلا على يد ضابط في اقليم كردستان الحكومة لاخذ حق ابنيهم اللذين راح دمهما هدرا نتيجة استهتار وعدم احترام للقانون كما يقولون، هشام وسيم والتفاصيل في التقرير أعلاه.



