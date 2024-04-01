"الوحيد لوالديه".. نزاع بين فصيلين يودي بحياة فتى جنوب غرب بغداد

وقتل "كميل علي المالكي" البالغ من العمر 16 عاماً؛ جراء نزاع مسلح (لم يكن طرفاً فيه) بمنطقة سويب جنوب غرب العاصمة بغداد.وبحسب شاهد عيان، قال لـ السومرية نيوز، إن "كميل هو في الصف الثالث المتوسط، ومن قتله معروف لدى أهالي المنطقة"، مبيناً أن "الفتى القتيل هو الوحيد لوالديه مع 4 أخوات".في قال شاهد آخر من أهالي المنطقة، لـ السومرية، إن "قوات من الشرطة الاتحادية كانت منتشرة في المنطقة وحادثة القتل وقعت أمامهم".ويضيف: "بعد الحادثة جاء ضابط برتبة عميد وطلب من الأهالي الدخول إلى المنزل بسبب إطلاق النار الكثيف"، متسائلاً حول الأسباب التي منعت هذه القوة من اعتقال الجناة.وناشد أهالي المنطقة وأقارب الضحية، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بـ"التدخل بشكل شخصي والتحقيق بالحادثة ومحاسبة المتهمين".