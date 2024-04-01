في ديالى.. ضبط 15 عجلة جرى التلاعب بوزن حمولتها بغية التهريب

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استنادا إلى معلومات استخبارية مؤكدة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى وبعد استحصال الموافقات القضائية من ضبط (١٥) عجلة محملة بمادة (شيش البناء) مسجلةً بوزن مخالف للوزن الحقيقي بغية التهرب من الجباية الجمركية".وأضاف، انه "باشرت قوة من جهازنا بنصب كمين لهذه العجلات والقبض على سائقيها، وبعد الفحص تبين أنها تحمل أطنانا أكثر مما هو مثبت في الأوراق الثبوتية".وأشار الى انه "تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".