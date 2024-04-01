القبض على تاجري مخدرات في محافظتين

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن سلسلة جهود أبطال جهاز مكافحة الإرهاب في مكافحةِ آفة المخدرات تمكن ابطالنا وبعمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على تاجري مخدرات في محافظتي المثنى والديوانية بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في تلك المحافظتين".وأضاف، ان "ابطال جهاز مكافحة الإرهاب يواصلون واجباتهم النوعية في مكافحة آفتي الارهاب والمخدرات في كل انحاء بلدنا الحبيب".