في بغداد.. اعتقال متهم بحرق كابينة شركة اتصالات

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن اعتقال متهم بحرق كابينة شركة اتصالات في جانب الرصافة.



وقالت الوزارة في بيان، إنه "بناءً على أمر وزير الداخلية المتضمن إجراء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حول تعرض اعمال التشييد والنصب التي تقوم بها إحدى شركات الاتصالات لعمليات تخريب وحرق الكابينات والكيبلات في عدة مناطق من جانب الرصافة، حيث تم تشكيل فرق عمل ميدانية واستخبارية".

وأضاف البيان أن الفرق "اثمرت من خلال جمع عن المعلومات الحوادث وتفريغ كاميرات المراقبة، عن تمكن مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد/ الرصافة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من نصب كمين محكم ضمن منطقة الأمين".

وأشار الى أن الكمين "اسفر من القاء القبض احد المتهمين بالجرم المشهود اثناء قيامه بحرق كابينه ضمن المنطقة أعلاه وبحوزته دراجة نارية وجليكانات مملوءة بمادة البانزين.