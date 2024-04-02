الاطاحة بشبكة دولية تستخدم العراق كممر لتهريب المخدرات لدول الجوار (صور)

خلية الإعلام الأمني، ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بملاحقة شبكات تهريب المخدرات، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من اعتقال مجموعة اجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص يحملون الجنسيات الأجنبية ويرتبطون بشبكة دولية لتهريب المخدرات ويستخدمون الاراضي العراقية كممر لإيصال المواد المخدرة الى دول الجوار.وأضاف البيان ان العملية تمت بناءً على جهد استخباري نوعي أسفر عن كشف هويات أعضاء الشبكة الذين يعملون بغطاء شركة لنقل البضائع من وإلى العراق، وبعد استلامهم شحنة كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة التي تم اخفاؤها بواسطة مواد أولية تمهيداً لنقلها الى إحدى دول الجوار، تم اعتقالهم بالجرم المشهود وضبط المواد المخدرة التي بحوزتهم وتسليمهم أصولياً الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.