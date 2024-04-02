في كربلاء.. مواجهة مسلحة شرق المدينة (فيديو)

شهد شرق مدينة كربلاء، مواجهة مسلحة تسببت بإحراق أحد المنازل.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة قامت بحرق منزل واندلعت مواجهة عنيفة بين الطرفين في منطقة فريحة".