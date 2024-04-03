"سرب كثيف من الرصاص" يغطي سماء جامعة البصرة.. وشؤون الطلبة "تستغيث" (فيديو)

واظهر مقطع فيديو متداول حصلت عليه السومرية نيوز، صوت اطلاق نار لأسلحة متوسطة وثقيلة فضلا عن "سرب كثيف من الرصاص" يغطي سماء الجامعة.ولشدة الخطورة التي عاشها طلاب الجامعة، نشرت الصفحة الرسمية لشؤون الطلبة في جامعة البصرة مقطع فيديو للرصاص الكثيف، معلقة: "الى من يهمه الامر هذا وضع الاقسام الداخلية في جامعة البصرة موقع الكرمة".