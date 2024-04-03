فواجع الدهس في العراق.. معدل الموت بالحوادث المرورية ارتفع 55% خلال 10 أعوام

وتعد الحوادث المرورية وفواجع الموت من خلالها حالة يومية تشهدها مختلف المحافظات العراقية ولاسيما على الطرق الخارجية لأسباب عديدة، أهمها سوء الطرق وعدم الاعتناء بضوابط التأثيث المروري وتحديد الأماكن المخصصة للوقوف والعبور وكل شيء اخر يتعلق بالتعليمات المرورية، الا ان مديرية المرور العامة تحمل السائقين المسؤولية الأكبر وتقول ان 80% من الحوادث يكون السائق هو المسؤول عنها، والطرق 6% فقط.وفي مراجعة أجرتها السومرية نيوز، لمعدل الوفيات بالحوادث في العراق، يظهر ان معدل الوفيات بالحوادث ارتفع 55% خلال 10 سنوات فقط.وارتفع معدل الموت نتيجة حوادث المرور في العراق من 18 حالة وفاة لكل 100 الف نسمة في عام 2012 الى نحو 28 وفاة لكل 100 الف نسمة خلال 2022بالمقابل، يبلغ متوسط المعدل العالمي 17 حالة وفاة لكل 100 الف نسمة، حيث حل العراق بالمرتبة 37 من اصل 180 دولة بمعدل الموت بالحوادث؟