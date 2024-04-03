الداخلية تعلن قتل تاجر مخدرات "خطير" في البصرة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قتل تاجر مخدرات "خطير" في محافظة البصرة.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان، إن "قوة مشتركة من مكافحة مخدرات البصرة وسرية سوات وصلت إلى مكان تاجر مخدرات خطر وبعد الاشتباك معه تمكنت من قتله".



ونوه إلى أن "هذا التاجر كان قد اشتبك قبل ثلاثة أيام مع قوة أمنية وتمكن في حينها من الهرب بعد أن اصاب أحد منتسبي الشرطة، إلا ان قواتنا الأمنية بقيت تلاحقه لغاية الاطاحة به".