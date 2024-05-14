بينهم 22 مخالفاً من الوافدين في جانب الرصافة.. الإطاحة بـ28 متهما ببغداد

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من اجل القضاء على آفة المخدرات وملاحقة المروجين لها، تمكن الفوج الثاني التابع للواء الاول فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية من القاء القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المخدرات في منطقة ام الگبر والغزلان في بغداد وبحوزتهم مادة الكرستال، وذلك بالتعاون والتنسيق مع ف3 ل19 فق 5 الشرطة الاتحادية وقسم استخبارات الفرقة".وأشارت الى انه " تم القاء القبض من قبل الفوج الاول التابع للواء الاول على ثلاثة متهمين وفق احكام المادة 2/1 ارهاب ق ع في منطقة حي البساتين بالتعاون مع القوة الماسكة واستخبارات حي الشعب والفرقة".وبينت انه"تم القاء القبض على 22 مخالف وبينهم اجانب في جانب الرصافة - بغداد وتم تسليم الجميع الى جهة الطلب اصولياً".