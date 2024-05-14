"تعاطى معه الكريستال ثم سرقه ايفون".. شخص يقتل صديقه في الديوانية

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من قسم مكافحة الإجرام في الديوانية تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالقتل من سكنة منطقة الحي العصري، واعترف أثناء التحقيق بقيامه بقتل صديقه بعد تعاطيهم لمادة الكريستال المخدرة أسفل جسر الابطال الخمسة وسرقة جهاز الموبايل العائد للمجنى عليه نوع ( ايفون ) بعد ضربه بواسطة الأيادي ومن ثم قيامه بدفعه للنهر مما ادى الى وفاة المجنى عليه بسبب عدم اجادته السباحة".وأضاف، أنه "بعد ذلك هرب المتهم من أجل التخفي إلى محافظة البصرة وبيع جهاز الموبايل هناك، فيما تم تصديق اقواله قضائيا وتوقيفه من قبل قاضي التحقيق وفق أحكام المادة 406 تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة".