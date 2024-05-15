في العراق.. باحث يحدد ثلاثة أسباب لزيادة حالات القتل

حدد باحث في الشأن السياسي والأمني، الأربعاء، ثلاثة أسباب لزيادة حالات القتل في العراق، فيما طالب الحكومة بتنفيذ الاحكام بشدة بدون أي تهاون.



وقال سرمد البياتي خلال حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الجرائم تحدث في كل دول العالم لكن بنسب اقل بكثير بما يحصل الان"، واصفاً إياها بـ"خروقات أمنية".

وأضاف أن "أسباب زيادة هذه الحالات هي، السبب الأول لا يوجد ردع حقيقي للمجرم ردع قانوني ولا يوجد تنفيذ للعقوبات التي تفرض"، مشيراً الى ان "السبب الثاني وهو السلاح، كارثة من كوارث العراق وهناك ثقافة اهداء السلاح، والسبب الثالث الكاميرات الأمنية ونحتاج إرادة حقيقية بهذا الموضوع".

وكشف البياتي أن "عدد القوات الأمنية هو مليون و400 ألف، وزارة الداخلية فقط أكثر من 800 ألف منتسب"، مضيفاً "هناك من يدافع عن الباطل وعن الخطأ وهذه هي هرم الكارثة".

وطالب الباحث في الشأن السياسي والأمني الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة بضرورة "تنفيذ الاحكام بشدة بدون أي تهاون في هذا الموضوع".

وشهدت محافظات عراقية خلال الأشهر الماضية، حوادث قتل عدة معظمها في بغداد، الامر الذي اثار المخاوف من تراجع المستوى الأمني.

يشار الى أن مؤشر الجريمة المنظمة العالمي، أشار الى ارتفاع تصنيف العراق في مؤشر الجريمة خلال عام 2023 مقارنة بعام 2021، حيث جاء العراق في المرتبة الثامنة عالميا والمرتبة الثانية في قارة آسيا.

وتضمنت أنواع الجريمة المنظمة المنتشرة في العراق العديد من القضايا، وجاءت في المراتب الأولى الأسواق الاجرامية والمتمثلة بالاتجار بالبشر وتهريبه، والابتزاز، والتجارة بالسلع المقلدة، وتجارة الأسلحة والمخدرات، بحسب المؤشر.







