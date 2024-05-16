عمليات بغداد تصدر توضيحا بشأن مقتل شابة في منطقة اليرموك

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية تداولت خبرا مفاده أن سائق دراجة نارية اطلق النار على فتاة وارداها قتيلة في منطقة اليرموك بجانب الكرخ".وأضافت "وتود قيادة العمليات توضح بصدد ذلك بأن: قيام احد الاشخاص يقود دراجة نارية بقتل شقيقتهُ بذريعة غسل عار وذلك بإطلاق النار عليها بالقرب من نادي اليرموك الترفيهي ضمن محلة ٦١٠ بجانب الكرخ، ولاذ بالفرار".وتابعت القيادة، "هذا وتم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي، ولازالت قواتنا الامنية تلاحق الجاني لإلقاء القبض عليه وتسليمه الى مركز الشرطة لينال جزاءه العادل وفق القانون".