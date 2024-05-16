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بطول 200 متر.. ضبط نفق لداعش الإرهابي في نينوى
أمن
2024-05-16 | 09:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
السومرية نيوز
646 مشاهدة
أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن ضبط نفق بطول (200) متر لعصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى.
وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مديرية الإستخبارات العسكرية ضبطت نفقاً تحت الأرض بطول ( 200 ) متر تابعا لعصابات داعش الإرهابية يستخدم سابقاً كمقر رئيسي لانطلاق الهجمات الإرهابية".
وأضافت، أنه "ضبط بداخله أعتدة مختلفة ومواد غذائية وطبية وتجهيزات عسكرية ومواد أخرى في محيط قرية كسر محراب التابعة إلى قضاء تلعفر في محافظة نينوى".
المحرر:
سعد أحمد
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