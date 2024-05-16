بطول 200 متر.. ضبط نفق لداعش الإرهابي في نينوى

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مديرية الإستخبارات العسكرية ضبطت نفقاً تحت الأرض بطول ( 200 ) متر تابعا لعصابات داعش الإرهابية يستخدم سابقاً كمقر رئيسي لانطلاق الهجمات الإرهابية".وأضافت، أنه "ضبط بداخله أعتدة مختلفة ومواد غذائية وطبية وتجهيزات عسكرية ومواد أخرى في محيط قرية كسر محراب التابعة إلى قضاء تلعفر في محافظة نينوى".