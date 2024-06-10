مشاهد من تشرين في ذي قار.. حرق إطارات وقطع طرق في "سباق" على 5 الاف درجة وظيفية

واقدم متظاهرون على التجمهر امام بوابة ديوان المحافظة مطالبين باطلاق "ملحق الاستثناء"، واقدموا على حرق الإطارات في الشوارع الرئيسية، فيما أشار شهود عيان الى حدوث مصادمات بين المحتجين والعناصر الأمنية المسؤولة عن حماية ديوان المحافظة.وتتلخص المسألة بمطالبة الخريجين باطلاق "ملحق الاستثناء"، والاستثناء هو الذي منحه السوداني قبل اشهر لـ4 الاف درجة وظيفية للمتظاهرين من أبناء ذي قار، من اصل 9 الاف درجة وظيفية مخصصة للمحافظة كعقود.ويتنافس أكثر من 200 الف خريج وباحث عن العمل في ذي قار على هذه الدرجات الوظيفية القليلة، الامر الذي دفع بالخريجين للتظاهر أملًا بالحصول على استثناء جديد يمنحهم الدرجات دون التنافس وذهابها لغيرهم.