فاجعة جنوب بغداد.. زوجة تقتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة من مركز شرطة المدائن اعتقلت امرأة متورطة بقتل زوجها ذي الـ35 عاما بالاشتراك مع عشيقها وعثرت على بقايا هيكل عظمي قرب مدرسه بلال الحبشي في منطقة الجعارة بقضاء المدائن جنوب بغداد".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المتهمة موقوفة في قسم الاستخبارات التابع للشرطة الاتحادية الفرقة الأولى".