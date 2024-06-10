حريق كبير في المنطقة الخضراء (فيديو)

السومرية نيوز-امن



اندلع حريق ضخم في احد المباني على سريع القادسية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث يقع المبنى وسط مجموعة من المباني الحكومية بينها مبنى مديرية الامن الوطني.

وقال مصدر للسومرية نيوز، ان حريقا اندلع في مقر شركة تقع بالقرب من مبنى مديرية الامن الوطني الواقعة مقابل ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء.



وبين المصدر ان "الحريق بدأ في مساحة من الاعشاب والحشائش لكنه امتد ليلتهم كرفانات عدد اثنين لبناية مجاورة للأمن الوطني ضمن حي التشريع في المنطقة الخضراء"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني تكافح الحادث".