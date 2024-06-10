نيران مجهولة تصيب "مهندسة وسائقها" بجروح خطيرة في جسر ديالى

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه عجلة نوع بيك اب بداخلها امرأة تعمل مهندسة مع سائقها تعمل ضمن الشركة الصينية النفطية بالقرب من معمل الغاز ضمن ناحية جسر ديالى جنوب شرقي بغداد".وأضاف ان "الاعتداء أسفر عن اصابتهم بجروح خطيرة نقلوا على أثرها الى مستشفى الزعفرانية لتلقي العلاج"، مشيرا الى ان "المهندسة وسائقها تابعين لنفط الوسط مشغل حقل شرقي بغداد".