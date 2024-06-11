تفكيك 224 شبكة وضبط 5 أطنان.. إحصائيات عن المخدرات في العراق خلال عامين

وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري، أنه بعد فك ارتباط مديرية مكافحة المخدرات بوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، وربطها بمكتب الوزير خلال العام 2022، حققت نتائج عالية جدا، عقب توفير الدعم اللازم المتضمن العجلات والأسلحة وتسخير الجهد الاستخباري والأفواج الأمنية والرد السريع والاتحادية.وأضاف أن كمية المواد المخدرة المضبوطة خلال النصف الأول من 2024، تجاوزت الطن ونصف الطن، بينما بلغت للمؤثرات العقلية خلال العامين الماضيين، خمسة أطنان، وهو ما يعكس ارتفاعا بنشاط الوزارة الحثيث والمتواصل لمحاربة آفة المخدرات.وبين ميري في السياق ذاته، أن الأحكام القضائية الصادرة بحق مدانين خلال عامي 2022 و2021، بلغت خمسة، مقارنة بـ 122 للعامين الماضي والحالي، بواقع 51 خلال 2023، و71 خلال الأشهر الخمسة الماضية، أما أحكام المؤبد الصادرة خلال العامين الماضيين، فبلغ عددها 452.وبشأن مذكرات الحكم الدولية، فقد أعلن نجاح وزارته، بإصدار 24 حكما خلال العام الماضي، و33 خلال النصف الأول من 2024، كما نجحت بتفكيك 20 شبكة دولية و204 محلية خلال العامين الماضي والحالي، علاوة على أن الفرق الأمنية كانت لها اشتباكات كثيرة مع تجار المخدرات نتج عنها مقتل 17 مدانا خلال 2023، بينما بلغ عددهم أربعة خلال العام الحالي، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.