وقالت شرطة بابل في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مفارز ناحية الإسكندرية تمكنت من إحباط محاولة غش طالب في الصف السادس الإعدادي خلال أداء الامتحانات الوزارية في إحدى مدارس الناحية شمال المحافظة، وذلك باستخدام شريحة إلكترونية وسماعة مخبأة بطريقة مبتكرة داخل حذائه .وبينت ان العملية جاءت بعد ورود بلاغ من إدارة المدرسة يفيد بوجود شكوك حول قيام أحد الطلاب بالغش، وعند تفتيشه بشكل دقيق بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، تم العثور على شريحة ألكترونية موصولة بأسلاك ومخبأة أسفل حذاء الطالب بطريقة يصعب اكتشافها .وأشارت الى ان "الطالب حاول بذكاء استخدام الشريحة والسماعة للغش في الامتحان، إلا أن يقظة طاقم مراقبة القاعة الامتحانية وعناصر الشرطة حالت دون إتمام مخططه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان نزاهة الامتحان".