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ارقام مرعبة مهولة.. المخدرات تفتك بالمجتمع رغم الجهود الأمنية
أمن
2024-06-11 | 13:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
909 مشاهدة
السومرية نيوز – خاص
افة خطيرة دخيلة على المجتمع العراقي وانتشرت بعد عام 2003، والتي تفتك بالعراقيين وخاصة الشباب منهم وانحدارهم على طريق الإدمان والسرقة والقتل، رغم جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة افة المخدرات والقبض على عدد كبير من العصابات التي تتاجر بها، الا ان هذه الافة مازالت منتشرة في العديد من المحافظات مع دخول كميات كبيرة جدا تصل الى الاطنان من هذه المادة.
وزارة الداخلية تعلن بين فترة وأخرى عن القبض على عصابات محلية وحتى دولية تتاجر بالمواد المخدرة، حيث قال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري، أنه "بعد فك ارتباط مديرية مكافحة المخدرات بوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، وربطها بمكتب الوزير خلال العام 2022، حققت نتائج عالية جدا، عقب توفير الدعم اللازم المتضمن العجلات والأسلحة وتسخير الجهد الاستخباري والأفواج الأمنية والرد السريع والاتحادية".
وأضاف أن "كمية المواد المخدرة المضبوطة خلال النصف الأول من 2024، تجاوزت الطن ونصف الطن، بينما بلغت للمؤثرات العقلية خلال العامين الماضيين، خمسة أطنان، وهو ما يعكس ارتفاعا بنشاط الوزارة الحثيث والمتواصل لمحاربة آفة المخدرات".
وبين ميري في السياق ذاته، أن "الأحكام القضائية الصادرة بحق مدانين خلال عامي 2022 و2021، بلغت خمسة، مقارنة بـ 122 للعامين الماضي والحالي، بواقع 51 خلال 2023، و71 خلال الأشهر الخمسة الماضية، أما أحكام المؤبد الصادرة خلال العامين الماضيين، فبلغ عددها 452".
وبشأن مذكرات الحكم الدولية، فقد أعلن نجاح وزارته، بإصدار 24 حكما خلال العام الماضي، و33 خلال النصف الأول من 2024، كما نجحت بتفكيك 20 شبكة دولية و204 محلية خلال العامين الماضي والحالي، علاوة على أن الفرق الأمنية كانت لها اشتباكات كثيرة مع تجار المخدرات نتج عنها مقتل 17 مدانا خلال 2023، بينما بلغ عددهم أربعة خلال العام الحالي، بحسب وسائل اعلام رسمية.
وقال عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان العراقي دريد جميل إیشوع، إن "هناك اهتماماً أمنياً وحكومياً وبرلمانياً كبيراً جداً في ملف مكافحة المخدرات، لما تشكله هذه الظاهرة من تهديد حقيقي للمجتمع العراقي وتأثيرها على الوضع الأمني، فهي سبب رئيسي في ارتفاع نسبة الجريمة وكذلك عمليات السرقة وغيرها".
وبين إيشوع أن "الأجهزة الأمنية تعمل بجهد كبير على ملاحقة كل مافيات تجارة المخدرات في العراق وحققت نجاحات كبيرة في كشف شبكات لتجارة المخدرات دولية ومحلية، كما أن هناك تنسيقاً إقليمياً ودولياً للعراق وعدد من الدول لملاحقة كل شبكات تجارة المخدرات وضبط الحدود لمنع دخول أو خروج أي من المواد المخدرة".
وأضاف أن "مافيات تجارة المخدرات أصبحت تتفنن في طرق إخراج وإدخال المخدرات، فهناك من تستخدم حتى الطائرات المسيرة في نقل بعض المواد المخدرة، وهذه الطرق وغيرها تم كشفها من قبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وعمليات مطاردة تلك المافيات تتصاعد وبشكل كبير، وعمليات الاعتقال تتم بشكل يومي لهذه العصابات وأعضائها وقادتها".
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