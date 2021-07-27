أولمبياد طوكيو.. تحذير للفائزين من عض الميداليات

وذكرت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، الفائزين بالميداليات بأنها "ليست للأكل".وقال حساب الأولمبياد في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نريد تأكيد أن ميداليات طوكيو 2020، ليست صالحة للأكل".وأضاف الحساب: "ميدالياتنا مصنوعة من مواد معاد تدويرها من أجهزة إلكترونية تبرع بها الجمهور الياباني".وبحسب تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن عادة عض الميداليات ترجع إلى قيام كثيرين من أجل التحقق من نقاء الذهب بعضه، حيث تترك الأسنان أثرا على المعدن المرن.وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، قال المؤرخ المتخصص بالألعاب الأولمبية ديفيد واليشينسكي، إن لقطة عض الميدالية بات محط اهتمام المصورين لهذه البطولة.وصنعت ميداليات أولمبياد طوكيو 2020 من المعادن المستخلصة من الهواتف المحمولة المعاد تدويرها، والأجهزة الإلكترونية التي تبرع بها الجمهور الياباني.وبفضل هذه الهواتف والأجهزة، تمت صناعة ما يقرب من 5000 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.