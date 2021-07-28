اولمبياد طوكيو.. السعودية تخرج من البطولة خالية الوفاض في منافسات كرة القدم

وسجل ثلاثية المنتخب البرازيلي بالشباك السعودية، ماتيوس كونها هدف وريتشاليسون (هدفين) بالدقائق 14 و76 و90+3، فيما احرز الهدف السعودي الوحيد اللاعب عبدالإله العمري بالدقيقة 27.ليحقق المنتخب البرازيلي فوزه الثاني وتعادل واحد وينهي مجموعته الرابعة بالصدارة برصيد سبع نقاط وبفارق نقطتين عن وصيفه الإيفواري ويتأهلان معا للدور المقبل، في حين تلقى الأخضر ثالث خسارة على التوالي، وودع الأولمبياد دون أي نقاط في المركز الأخير.