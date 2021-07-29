خطوتان تفصل ديوكوفيتش عن انجاز تاريخي بالأولمبياد

وتأهل ديوكوفيتش إلى المربع الذهبي لمنافسات تنس الرجال في أولمبياد طوكيو 2020 بفوزه، اليوم الخميس، في دور الثمانية على الياباني كي نيشيكوري 6-2 و6-صفر.وحقق ديوكوفيتش الفائز بعشرين لقبًا في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، فوزه التاسع والستين على التوالي.ويتطلع ديوكوفيتش لتحقيق إنجاز غير مسبوق في فئة الرجال متمثلًا في التتويج بجميع ألقاب بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى بجانب الميدالية الذهبية في الأولمبياد (غولدن سلام).ولم ينجح أي لاعب حتى الآن في تحقيق هذا الإنجاز لكن الأسطورة الألمانية شتيفي غراف سبق أن حققت هذا الإنجاز في فئة السيدات العام 1988.ويلتقي ديوكوفيتش في المربع الذهبي مع مع الألماني ألكسندر زفيريف الذي تغلب على الفرنسي جيريمي شاردي 6-4 و6-1.