اولمبياد طوكيو.. اسبانيا اول المتأهلين الى نصف نهائي كرة القدم

وتقدم ايريك بايلي لساحل العاج في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة قبل ان يدرك داني المو في الدقيقة الـ 30 لينتهي الشوط الاول على وقع التعادل 1 – 1.وفي الشوط الثاني حاول كل من الفريقين زيادة غلته دون جدوى الى ان حلت الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع حيث احرز ماكس آلان جاردل هدف التقدم لساحل العاج، وبعد ان ظن الجميع ان المباراة في طريقها الى النهاية وتأهل المنتخب الافريقي، فاجأ رفائيل مير فيسينتي الجميع باحراز التعادل لمنتخب اسبانيا قبل ان تلفظ المباراة انفاسها الاخيرة، ليحتكم الفريقان الى الاشواط الاضافية.وشهدت الشواط الاضافية احداثا دراماتيكية شهدت سيطرة منتخب اسبانيا على اللقاء والتي اسفرت عن ركلة جزاء في الدقيقة 98 نجح في ترجمتها ميكيل اويارزابال الى هدف ثالث، لينهار منتخب الفيلة بعد ذلك ويتلقى هدفين في الشوط الاضافي الثاني عن طريق المتألق رفائيل مير فيسينتي في الدقائق 117 و 120+1 الذي سجل اول هاتريك في اولمبياد طوكيو، ليتأهل بذلك الماتدور الاسباني الى نصف النهائي بانتظار الفائز من لقاء اليابان ونيوزيلندا.