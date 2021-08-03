يد الفراعنة تعلو في طوكيو وتأهلهم لدور قبل النهائي

وفاز الفراعنة على ألمانيا بفارق خمسة أهداف بنتيجة (31-26) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "يويوغي ناسيونال ستاديوم"، في العاصمة اليابانية طوكيو.ويدين منتخب "الفراعنة" بالفضل الأكبر في هذا الانتصار التاريخي لحارس مرماه كريم هنداوي الذي تألق بشكل لافت في اللقاء.وضرب المنتخب المصري موعدا في الدور نصف النهائي، مع نظيره الفرنسي الذي تغلب بدوره على منتخب البحرين بنتيجة (42-28).أما المباراة الثانية في الدور قبل النهائي لمسابقة كرة اليد، فستجمع منتخبي الدنمارك وإسبانيا، اللذين تغلبا على منتخبي النرويج والسويد على الترتيب.