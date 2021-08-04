استبعاد رباع جزائري من أولمبياد طوكيو.. والسبب؟

ولم تكشف اللجنة المنظمة عن أسباب حرمان بيداني من المشاركة في وزن 109 كجم.وكان مصدر في البعثة الجزائرية، قد ذكر في وقت سابق أن اختبار الكشف عن عدوى كورونا الذي خضع له بيداني، يوم الخميس الماضي، جاء إيجابيًا.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة المنظمة تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين المعنيين بالأولمبياد.وهذه هي أعلى حصيلة يومية من حالات الإصابة بالفيروس في الأولمبياد منذ بدء إصدار التقرير اليومي للجنة المنظمة في أول يوليو/ تموز الماضي.وضمت قائمة الإصابات الجديدة 4 رياضيين، بينهم 3 يونانيات مشاركات في السباحة الفنية، بينما لم يتم الكشف عن تفاصيل بشأن الرياضي الرابع.ووصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 322 حالة.وتخضع طوكيو لحالة الطوارئ لفترة تتضمن فترة الأولمبياد الذي يقام دون حضور جماهير.