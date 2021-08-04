روسيا تحصد الميدالية الذهبية الـ14 في الاولمبياد

وحصلت روماشينا، رفقة سفيتلانا كوليسنيشينكو، على إجمالي 195.9079 نقطة ليفوز الثنائي الروسي بالذهب.وحصد الثنائي الصيني المكون من هوانج شويتشين وسون وينيان على الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية إلى الثنائي الأوكراني مارتا فيدينا وأناستاسيا سافتشوك.وبفضل هذه الذهبية، صعد الفريق الروسي مرة أخرى إلى المركز الخامس في ترتيب الميداليات بأولمبياد طوكيو، برصيد 53 ميدالية، بواقع 14 ذهبية، و21 فضية، و18 برونزية.