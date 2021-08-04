الاولمبياد.. كينيا تحصد ثنائية في العاب القوى

وحصد إيمانويل كورير، الذهبية بزمن 1:45:06 دقيقة، أمام مواطنه فيرغوسون روتيتش (1:45:23 دقيقة)، والبولندي باتريك دوبيك (1:45:39 دقيقة).وخلف كورير مواطنه حامل الرقم القياسي العالمي وبطل أولمبياد 2012 و2016، دافيد روديشا، الذي فشل في الدفاع عن لقبه بسبب الإصابة.وهذه رابع ذهبية لكينيا تواليا في 800 متر، على غرار بريطانيا بين 1920 و1932، والولايات المتحدة بين 1936 و1956.كما أنها ثاني ثنائية كينية في الألعاب الأولمبية بعد 1992 مع وليام تانوي ونيكسون كيبروتيتش.