الاردن تمنح العرب اول ميدالية اولمبية بالكاراتيه

واكتفى عبد الرحمن المصاطفة بالميدالية البرونزية بعد أن خسارته أمام منافسه التركي إيراي سمدان (0-2) في النزال الذي جمعهما في الدور نصف النهائي للمسابقة.وأصبح عبد الرحمن المصاطفة أول لاعب عربي يحرز ميدالية في رياضة الكراتيه مع ظهورها الأولمبي الأول.وأهدى عبد الرحمن المصاطفة بذلك الميدالية الثانية للأردن في هذه الدورة بعد فضية مواطنه صالح الشرباتي، البالغ 22 عاما، في مسابقة التايكواندو لفئة وزن ما دون 80 كلغ.