مصر ترفع غلتها في الاولمبياد بميدالية رابعة

أحرزت المصرية، جيانا فاروق، اليوم الجمعة، برونزية رياضة الكاراتيه لوزن 61 كيلوغراما في أولمبياد طوكيو، بعد خسارتها، في الدور نصف النهائي.
وخسرت جيانا أمام الصينية، يين تشايويان، بأفضلية تصويت الحكام "هانتي"، إثر تعادلهما 1-1.
واكتفت المصرية بالبرونزية، فيما تأهلت الصينية للمباراة النهائية للمنافسة على الميدالية الذهبية.
وهذه رابع برونزية لمصر في الألعاب الحالية، بعد برونزيات سيف عيسى في وزن -80 كيلوغراما، وهداية ملاك في وزن -57 كيلوغراما في التايكواندو، ومحمد السيد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية لوزن 67 كيلوغراما.
يذكر أن جيانا، توجت بطلة للعالم في 2014 و2016، وحلت ثالثة في 2018.