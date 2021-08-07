البرازيل تتوج بذهبية كرة القدم في أولمبياد طوكيو

وضع المهاجم البرازيلي ماثيوس كونها منتخب "السيليساو" في المقدمة بهدف سجله في نهاية الشوط الأول.ورد لاعب خط الوسط الإسباني ميكيل اويارزابال بهدف التعادل لمنتخب "فوريا لا روخا" في الدقيقة 61.ومن ثم اقتنص المهاجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا هدف الفوز "الذهبي" الثاني لبلاده في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الإضافي الثاني للقاء، الذي أقيم على استاد نيسان في مدينة يوكوهاما اليابانية.وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي تفوز فيها البرازيل بذهبية كرة القدم بعدما حققتها في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.